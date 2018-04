28 aprile 2018- 15:34 Aggredisce la ex con un’ascia

Cesena, 28 apr. (AdnKronos) - Contro la ex con un'ascia. Un uomo di 34 anni, residente a San Mauro Pascoli, nel Cesenate, è stato così arrestato per atti persecutori e lesioni personali aggravate dopo che, nei giorni scorsi, ha aggredito la ex fidanzata all’interno del locale in cui lavorava, in una frazione di Savignano sul Rubicone. Nell’aggressione, avvenuta attorno alle 23, dopo che l’uomo aveva mandato alla donna una serie di messaggi e di minacce, è rimasto ferito anche un cliente del locale, un 31enne colpito al collo, giudicata guaribile in 7 giorni. Devastato il locale. L’ex fidanzata, invece, è riuscita a scappare dopo essersi nascosta sotto il bancone. Ad arrestare il 34enne, già noto per altri reati a suo carico, i carabinieri che, dopo essere stati avvertiti di quanto accaduto, sono riusciti a rintracciarlo.