AGILE-EUTELIA: FIM, OGGI PRESIDIO LAVORATORI PER RIAPRIRE CONFRONTO A MISE (2)

17 luglio 2017- 17:58

(AdnKronos) - Per la Fim-Cisl, "occorre che il Mise assuma un ruolo di pieno coordinamento dei vari soggetti istituzionali, per definire soluzioni industriali e costruire percorsi di politiche attive del lavoro. Le competenze e le disponibilità dei lavoratori non devono andare disperse e possono incrociare positivamente le esigenze sociali di intervento in diversi campi di attività". "Quella di Agile Eutelia è un’altra delle vertenze nazionali che mettono a rischio posti di lavoro nel settore dell’alta tecnologia anche della Capitale, che in questi anni sta assistendo a un progressivo impoverimento. Su questo - dice Alberta - la politica deve assumere piena responsabilità, per dare prospettive al tessuto industriale capitolino e del Paese e alle migliaia di lavoratori coinvolti".