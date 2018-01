AGNELLI: 15 ANNI FA MORIVA L'AVVOCATO, L'ULTIMO CAPITANO D'INDUSTRIA (2)

21 gennaio 2018- 14:31

(AdnKronos) - Anni in cui l'Avvocato si era tenuto lontano dagli affari. Cosa, questa, si narra, che non dispiaceva affatto allo stesso Valletta. Scapolo d'oro, raffinato play boy scavezzacollo, amante delle macchine veloci e delle belle donne (ma con grande riserbo) ma anche appassionato di pittura e tifoso della Juventus, era il prototipo del giovane che di affari non vuole saperne. Come scrisse il Time: ''prima di passare alle pagine della finanza egli fece una brillante carriera sulle colonne della cronaca mondana''. Viveva per buona parte del tempo in Costa Azzurra in una grande villa a Beaulieu e disponeva di un aereo personale e yacht. Innatamente elegante, estremamente compito e anche attraente, la celebre erre moscia di casa Agnelli non faceva che aggiungere charme.