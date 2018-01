AGNELLI: 15 ANNI FA MORIVA L'AVVOCATO, L'ULTIMO CAPITANO D'INDUSTRIA (3)

21 gennaio 2018- 14:31

(AdnKronos) - Per molti, l'''illuminazione'' dell'erede sulla via dell'impero familiare avvenne con l'incidente stradale che stava per costargli la vita nel 1952, allorche' sulla strada tra Cannes e il Principato di Monaco fini' contro un autocarro. Poi, in convalescenza, l'incontro con l'aristocratica Marella Caracciolo di Castagneto, amica delle sorelle Cristiana e Maria Sole e del fratello minore Umberto, che sposerà nel novembre del 1953 e dalla quale avrà due figli: Edoardo e Margherita. Ma è sulla plancia di comando della Fiat che Agnelli è destinato e designato a salire e a rimanere saldamente in testa all'azienda (anche se dal '96 come presidente onorario) per oltre un trentennio. Quando l'Avvocato prese il timone della Fiat erano gli anni del boom economico. Anni in cui gli italiani impazzivano per la '600. Ma erano anche gli anni in cui stava per aprirsi la stagione del movimento studentesco e delle grandi lotte operaie che nel '68 sfociarono nell'autunno caldo.