AGNELLI: 15 ANNI FA MORIVA L'AVVOCATO, L'ULTIMO CAPITANO D'INDUSTRIA (5)

21 gennaio 2018- 14:31

(AdnKronos) - Affiancato da Romiti, Agnelli rilancio' la Fiat in campo internazionale trasformandola in pochi anni in una holding con ramificazioni nel campo dell'editoria e delle assicurazioni. E mentre il gruppo non era piu' solo auto, ma un colosso globale che va a gonfie vele, l'Avvocato divenne sempre piu' un personaggio nazionale e internazionale. Da punto di riferimento costante dell'azienda, divenne punto di riferimento anche oltre i confini italiani e dell'economia. Era sensibile al richiamo della politica ma non si schierò con un partito, pur ammettendo che il proprio cuore batteva repubblicano. Nel 1991 venne nominato senatore a vita dall'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.