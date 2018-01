AGNELLI: 15 ANNI FA MORIVA L'AVVOCATO, L'ULTIMO CAPITANO D'INDUSTRIA (6)

21 gennaio 2018- 14:31

(AdnKronos) - La morte di Agnelli arrivò in uno dei momenti piu' complessi della storia del gruppo, quattro anni dopo averne festeggiato il centenario, con conti in perdita, indebitamento altissimo, il macigno del prestito convertendo da 3 miliardi e il rischio che le banche prendessero il controllo, mentre gia' vacillava l'accordo con General Motors. Intanto, dopo la morte prematura del nipote prediletto Giovannino, figlio del fratello Umberto, è il giovane John Elkann, figlio di Margherita, il successore designato dell'Avvocato. I 15 anni che sono seguiti alla morte di Agnelli, hanno portato profondi cambiamenti nel gruppo che ha guidato per 30 anni. In 15 anni è stata scritta una storia nuova e con un futuro tutto da scrivere. E se pur figlio di un'altra epoca, c'è da scommettere che l'Avvocato, con il suo carisma e autorevolezza, di questo futuro sarebbe stato comunque protagonista.