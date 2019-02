23 febbraio 2019- 13:30 Agnelli: Crespi (Fai), 'perdo amica, sempre presente in battaglie ambiente'

Milano, 23 feb. (AdnKronos) - "Bellissima, eterea, sembrava una farfalla multicolore". Così Giulia Maria Crespi, presidente onoraria del Fai, ricorda Marella Agnelli conosciuta durante un ballo a Roma, "quando eravamo giovanissime e non ancora sposate". Un'amicizia lunga 70 anni, un legame che le ha viste fianco a fianco nella difesa dell'ambiente. "Siamo subito diventate amiche e abbiamo lavorato insieme nel Fai - racconta all'Adnkronos -, Marella è stata presidente degli Amici del Fai per numerosi anni aprendoci in più occasioni le porte di casa sua". Un'amore per la natura che si è tradotto in diversi libri scritti dalla vedova di Gianni Agnelli. "'Tre giorni per il giardino' è merito di Marella - svela l'imprenditrice Crespi -. Lei ha avuto l'intuizione di importare e trasformare un'esposizione già presente in Francia. Grazie a Marella 'Tre giorni per il giardino' è un evento noto a tutti gli esperti ed appassionati della natura; è sempre stata vigile e attenta ad aiutarmi nelle battaglie ambientali del Fai". Una donna "amante del bello e del buongusto, tra i suoi amici c'era Gae Aulenti che l'ha consigliata nell'arredamento del suo appartamento con una vista straordinaria su Roma o negli arredi di Villar Perosa", racconta. "Marella è stata una donna che nella vita ha avuto una straordinaria fortuna, ha avuto la considerazione e il tributo di tutti, ma anche grandi dolori, momenti di difficoltà e di sofferenza. E' sempre stata vista come un riferimento, un punto d'arrivo verso cui tendere, ma ha sofferto molto. Con la sua morte ho perso un'amica che purtroppo da anni non potevo più incontrare per il suo stato precario di salute", conclude Giulia Maria Crespi.