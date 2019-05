23 maggio 2019- 12:30 Agricoltura: a Vicenza nei mercati di Campagna Amica le primizie salvate dal maltempo (2)

(AdnKronos) - Sabato 25 maggio alle 11, con “L’orto in città” verrà celebrata la dieta mediterranea, patrimonio dell'umanità, con un valore del tutto particolare, dato che Vicenza è anche città Unesco. Protagonista dell’evento sarà Francesca Senesi, consulente nutrizionale. Verrà illustrato ai cittadini consumatori come scegliere consapevolmente cosa mangiare ogni giorno e, in particolare, verranno promossi i valori dell’ospitalità, del vicinato, del dialogo interculturale e della creatività. La dieta mediterranea, infatti, è tutto questo: un modo di vivere guidato dal rispetto della diversità.Domenica 25 maggio alle 10.30, sempre al mercato coperto di Campagna Amica Vicenza, verrà proposto “La dieta mediterranea: il cibo che unisce”, un momento di incontro con i produttori, per riscoprire il valore dei nostri alimenti del territorio attraverso la relazione con i produttori vicentini.I produttori di Campagna Amica, come sempre, saranno a disposizione quali tutor della spesa per suggerire i migliori accostamenti e le ricette più sfiziose per realizzare dei piatti eccezionali per la famiglia e gli amici.