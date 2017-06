AGRICOLTURA: AGEA, PAGATI OLTRE 200 MLN IN FAVORE DI 300 MILA BENEFICIARI

26 giugno 2017- 18:59

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - L'’Organismo Pagatore Agea ha predisposto i decreti di pagamento di oltre 200 milioni di euro in favore di circa 303 mila beneficiari per la domanda unica, lo sviluppo rurale e la ristrutturazione dei vigneti. In particolare i pagamenti sono suddivisi: 174 milioni di euro in favore di 298.671 mila beneficiari per la domanda unica (saldo campagna 2016); 20 milioni di euro in favore di 3.212 beneficiari per lo sviluppo rurale; 7,7 mln di euro in favore di 346 beneficiari della ristrutturazione vigneti. Lo rende noto il ministero delle Politiche agricole in un comunicato.Sono inoltre in corso di autorizzazione due ulteriori decreti di pagamento per lo sviluppo rurale per un importo di oltre 41,4 milioni di euro. Il primo decreto relativo alle misure a investimento ed alle misure a superficie, riguarda 10,8 milioni di euro in favore di 835 beneficiari. Il secondo decreto di istruttoria automatizzata relativo alle sole misure a superficie, riguarda un importo complessivo di oltre 30,7 milioni di euro in favore di 4.596 beneficiari. In particolare i pagamenti, relativi l’annualità 2016, riguardano 2,6 milioni di euro concessi a 990 beneficiari della misura 10 della Regione Campania; 28 milioni di euro in favore di 3.605 beneficiari della misura 11 della Regione Puglia; 2.400 euro in favore di un beneficiario della Regione Sicilia.