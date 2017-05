AGRICOLTURA: BANDO DA 20 MLN PER START-UP IN ZONE RURALI

16 maggio 2017- 15:33

Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - Venti milioni di euro per l’avvio di start-up extra agricole nelle zone rurali. E' stato pubblicato, infatti, il bando della sottomisura 6.2 del Psr. "Verrà concesso un premio forfettario da 20mila euro per la creazione di nuove imprese extra agricole nelle zone rurali C e D - spiega l'assessore all'Agricoltura della Regione siciliana, Antonello Cracolici -, per sostenere nuove attività imprenditoriali e rafforzare economia e occupazione nelle aree più deboli della regione. Questo bando finanzierà l’avvio di 1000 nuove imprese nelle aree rurali della Sicilia". Tra gli interventi ammissibili ci sono progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili per la vendita; attività turistico-ricettive in ambito rurale e di valorizzazione di beni culturali ed ambientali. E ancora e-commerce; servizi per le aziende agricole, per la persona e la popolazione rurale; trasformazione e commercializzazione di prodotti artigianali e industriali, che abbiano attinenza con le produzioni agricole.