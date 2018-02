AGRICOLTURA: BEDONI (CATTOLICA ASSICURAZIONI), AL LAVORO PER GARANTIRE SICUREZZA AL COMPARTO

2 febbraio 2018- 18:56

Verona, 2 feb. (AdnKronos) - “La Pac post 2020, di cui stanno discutendo i governi dell’Unione Europea, ridisegnerà l’agricoltura del futuro, con maggiore attenzione al reddito degli agricoltori, all’ambiente e al clima. Una parte importante verrà giocata dalla protezione dei rischi, dalla salvaguardia del territorio e dall’innovazione tecnologica, componenti fondamentali di un settore in crescita per il Pil italiano. Come Cattolica stiamo lavorando da lungo tempo per garantire sicurezza al comparto, affiancando gli agricoltori nelle loro scelte assicurative e nel loro percorso di investimento”. E’ il commento del Presidente di Cattolica Assicurazioni, Paolo Bedoni, in occasione della visita del Ministro dell’Agricoltura Maurizio Martina allo stand della compagnia a Fieragricola, in corso a Verona. “Cattolica Assicurazioni sta seguendo con attenzione l’iter europeo e nazionale dei provvedimenti in materia di gestione del rischio in agricoltura . ha spiegato - Siamo soddisfatti che le misure di cui si sta discutendo siano in linea con l’attività che Cattolica ha già intrapreso da anni. Stiamo giocando un ruolo da precursori, confermandoci leader nella protezione degli agricoltori".