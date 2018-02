AGRICOLTURA: BEDONI (CATTOLICA ASSICURAZIONI), AL LAVORO PER GARANTIRE SICUREZZA AL COMPARTO (2)

2 febbraio 2018- 18:56

(AdnKronos) - "Stiamo infatti già innovando su tre fronti: di prodotto, di servizio e tecnologico. Offriamo prodotti assicurativi (polizze index) basati su indici metereologici che consentono di indennizzare i danni alla colture, per esempio se colpite da scarsa piovosità. Inoltre tuteliamo il reddito coprendo l’oscillazione in negativo del prezzo di mercato - ha continuato Bedoni - Siamo poi fortemente innovativi nei servizi di precision farming offerti agli agricoltori, come pocket farm, l’app low cost che consente il monitoraggio costante dello stato di salute delle coltivazioni e nell’uso di mappe satellitari per finalità peritali"."L’agricoltura è storicamente uno dei core business di Cattolica Assicurazioni e il nostro livello di innovazione dimostra l’attenzione e l’interesse che nutriamo per questo settore”, ha concluso Bedoni.