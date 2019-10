5 ottobre 2019- 16:59 **Agricoltura: Bellanova, 'Non tifo per il Ceta ma possiamo valutare eventuali modifiche'**

Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "Non sono una tifosa del Ceta ma c'è un accordo che va applicato, se andiamo in contrapposizione ci pigliamo l'applauso ma non risolviamo il problema. Allora io dico una cosa diversa: prendiamo i dati e vediamo dove va bene e dove ci sono criticità. E andiamo in Europa per vedere se ci sono eventuali modifiche da fare". Lo ha detto la ministra Teresa Bellanova parlando con alcuni agricoltori e produttori siciliani a margine di Futura la scuola di formazione di Davide Faraone.