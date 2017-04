AGRICOLTURA: CASTIGLIONE, 60 IMPRESE ITTICHE A SEAFOOD EXPO

26 aprile 2017- 20:26

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - L’Italia è tra i maggiori protagonisti del Seafood Expo di Bruxelles, la più grande fiera mondiale dedicata ai prodotti ittici, iniziata il 25 aprile e che vedrà la conclusione domani. Sono oltre 60 le aziende del settore ittico nazionale rappresentate nel padiglione italiano organizzato con il Mipaaf."Quest’anno abbiamo portato al Seafood Expo di Bruxelles circa sessanta imprese provenienti dalle Regioni più rappresentative del settore ittico italiano. Con la direzione generale della pesca del Mipaaf abbiamo puntato su spazi curati e moderni, capaci di valorizzare in questa grande vetrina internazionale il lavoro e i prodotti innovativi della pesca e dell’acquacoltura di eccellenza che l’Italia esprime", sottolinea Giuseppe Castiglione, Sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali."Puntiamo con forza - sottolinea Castiglione - verso la promozione del settore ittico sui mercati internazionali. Siamo convinti che l’Italia abbia eccellenze e numeri per guardare al futuro, puntando sempre di più a coniugare la responsabilità verso le risorse con la redditività di lungo periodo. In quest’ottica, è significativo vedere presenti tante storie di successo, competitive sui mercati globali, anche grazie ad un buon uso dei fondi europei".