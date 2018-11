12 novembre 2018- 16:23 Agricoltura: Centinaio, con avvio 2 nuove Cun passo avanti

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - Al via i lavori di due nuove Commissioni Uniche Nazionali (Cun) istituite con decreti direttoriali del Mipaaft, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare, sono state istituite la Cun delle Uova in natura da consumo oggi 12 novembre a Forlì e la Cun Scrofe da macello l'8 novembre a Mantova, a completamento del lungo lavoro del Mipaaft che ha portato nei mesi scorsi all’istituzione di altre 5 Commissioni (Cun Conigli, Cun Suini da macello, Cun Suinetti, Cun Tagli, Cun Grasso e strutti). Lo rende noto il ministero delle Politiche agricole alimentari. L'obiettivo prioritario delle Cun, rileva, è favorire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi. Allo stesso tempo i Ministeri coinvolti hanno disposto una verifica dell'effettiva rappresentatività delle parti, attraverso la raccolta delle deleghe dei loro associati e la relativa ripartizione dei commissari."Un altro passo avanti per l’agricoltura e la tutela del reddito dei nostri produttori - commenta il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio - occorre favorire rapporti di filiera più positivi, lavorando e tutelando tutti gli attori del processo di produzione, dalla piccola azienda al grande distributore, fino al consumatore finale. E su questo dobbiamo continuare a lavorare". I decreti, i Regolamenti di funzionamento, le Schede di mercato e i Listini relativi a ciascuna Commissione Unica Nazionale sono disponibili sul sito del Mipaaft e di Borsa Merci Telematica Italiana scpa - BMTI, a cui sono affidate le segreterie delle Commissioni.