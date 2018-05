8 maggio 2018- 16:44 Agricoltura: Cia a Ue, fare passo indietro sui tagli proposti ai fondi Pac

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - Fare un passo indietro sui tagli proposti ai fondi Pac. Perché la riduzione del 5% al budget agricolo annunciata dalla Commissione Ue sul prossimo quadro finanziario pluriennale dell’Ue minaccia non solo la sopravvivenza degli agricoltori e delle aree rurali, ma anche il raggiungimento degli obiettivi ambientali e sociali dell’Unione. Questo il passaggio chiave al centro dell’incontro tra il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani Dino Scanavino e il commissario Ue all’Agricoltura Phil Hogan, che si è tenuto oggi a Parma, a margine di Cibus, presso Origo, il Forum globale sulle indicazioni geografiche.Scanavino, accompagnato dal presidente di Cia Emilia Romagna Cristiano Fini, ha spiegato a Hogan che "è positiva la volontà di sviluppare altre politiche comunitarie per rafforzare il Progetto Europa, però non possono pagare sempre gli agricoltori. Tanto più che il settore primario ha un ruolo centrale nelle sfide della sicurezza alimentare globale e rispetto ai cambiamenti climatici".Il presidente Cia ha sottolineato, d’accordo con Hogan, la necessità di procedere alla semplificazione della Pac post 2020 "per evitare qualsiasi spreco e perdita di risorse", ribadendo però che "non si può correre il rischio di arrivare a 27 politiche diverse con la sussidiarietà, deve restare una Politica comune".