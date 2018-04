28 aprile 2018- 17:04 Agricoltura: Coldiretti, decalogo per un orto perfetto

Milano, 28 apr. (AdnKronos) - Coldiretti stila il decalogo per un orto (quasi) perfetto, dopo i dati diffusi dallo studio Coldiretti/Ixe’ su 'Italiani popolo di hobby farmers', con più di sei italiani su dieci (63%) che dedicano parte del tempo libero alla cura di verdure, ortaggi, piante e fiori. Ecco le regole per un verde da invidiare. 1 - Spazio giusto: è necessario individuarlo. L’orto in piena terra è la soluzione migliore. Per chi non ha il giardino, il balcone o il terrazzo sono una buona alternativa. L’importante è che siano soleggiati e ventilati.2 - Stagionalità: occorre conoscerla. A ogni periodo dell’anno il suo prodotto. Per sapere quando e cosa coltivare è utile dotarsi di un calendario delle semine con indicate le fasi lunari. 3 - Giusto tempo: gli orti, anche quelli di piccole dimensioni, necessitano di cure quotidiane. Se si ha poco tempo il consiglio della Coldiretti è di comprare le piantine già sviluppate e trapiantarle. 4 - Buona terra: è garanzia di risultati. Per mantenere un buon livello di fertilità è meglio scegliere compost vegetale biologico o terriccio universale.