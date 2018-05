8 maggio 2018- 16:48 Agricoltura: Confagri incontra ministro israeliano, benefici da collaborazione (2)

(AdnKronos) - In occasione della visita il vertice di Confagricoltura ha incontrato a Tel Aviv il ministro israeliano dell’Agricoltura Uri Ariel ed il senior vicepresidente per Agricoltura e Innovazione del dicastero agricolo, Michal Levi, con cui ha avuto uno scambio proficuo sulla politica europea di vicinato, sul partenariato euro mediterraneo (Euromed) e sul ruolo della ricerca anche per concretizzare l’agricoltura 4.0 e di precisione, la robotica e per favorire i progressi della genomica applicata e della shelf life delle produzioni.Il ministro Ariel e il presidente Giansanti, in particolare, hanno concordato di svolgere un’iniziativa comune, a Roma in autunno, per festeggiare il doppio, concomitante appuntamento dei 70 anni della fondazione dello Stato di Israele e dei 70 anni della rifondazione di Confagricoltura nel dopoguerra. "Euromed, di cui Israele è uno dei partner - rileva il presidente di Confagricoltura - è una componente essenziale per una maggiore integrazione sociale ed economica nella regione mediterranea, tra i vari Paesi; un’integrazione basata sull’impegno reciproco su valori comuni: democrazia e diritti umani, stato di diritto, buon governo, principi dell’economia di mercato, sviluppo sostenibile".