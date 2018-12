31 dicembre 2018- 14:23 Agricoltura: Confagri, venerdì trattori in piazza a Bari a difesa olivicoltura

Roma, 31 dic. (AdnKronos) - Agricoltori pugliesi sul piede di guerra: il 4 gennaio a Bari scenderanno in piazza per le mancate risposte agli appelli per il riconoscimento dello stato di calamità naturale in seguito alle gelate dell’inverno scorso che hanno duramente colpito l’olivicoltura regionale. Ad annunciarlo in una nota è Confagricoltura. A marzo 2018, infatti, rileva, le temperature erano scese al punto da ghiacciare oltre 90mila ettari tra le province di Bari-Bat e Foggia, dove l’olivicoltura è l’asse portante dell’economia regionale. In seguito al maltempo, da quelle piante non è stato più possibile ricavare olive. "La situazione è disastrosa, senza precedenti - si legge nella petizione lanciata da Confagricoltura con Agrinsieme e le altre associazioni del settore olivicolo, che ha già ottenuto migliaia di firme - e rischia di mettere in ginocchio tutto il settore agricolo pugliese, già fortemente colpito dalla Xylella. Basti soltanto pensare alle migliaia di giornate di lavoro perse, all'attività ridotta praticamente a zero dei frantoi".