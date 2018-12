31 dicembre 2018- 14:24 Agricoltura: Confagri, venerdì trattori in piazza a Bari a difesa olivicoltura (2)

(AdnKronos) - Gli agricoltori lamentano il fatto che non si sia arrivati alla declaratoria di stato di calamità che avrebbe premesso di attivare le misure di emergenza e sbloccare le risorse necessarie a fronteggiare la situazione. "Non si tratta di una questione esclusivamente pugliese - precisa Donato Rossi, componente della Giunta confederale - ma nazionale, poiché in questo territorio vengono prodotti quantitativi elevati di olio extravergine di oliva di alta qualità, uno dei più forti simboli del Made in Itay agricolo. Se non si attivano il Fondo di solidarietà nazionale o le norme della legge 102/2004, avviabili solo con il riconoscimento dello stato di calamità, - ricorda Rossi - la crisi si estenderà ai prossimi anni, con conseguenze devastanti per il comparto e tutta l’agricoltura".La protesta del 4 gennaio a Bari sarà preceduta il giorno 2 da un coordinamento regionale per definire i dettagli della manifestazione, che si preannuncia imponente e non esclude ulteriori sviluppi romani.