AGRICOLTURA: FAVA, RIFORMA AGEA ROVINOSA CENTRALIZZAZIONE

1 luglio 2017- 16:00

Milano, 1 lug. (AdnKronos) - “La proposta ministeriale di riforma di Agea è assolutamente in linea con la volontà del governo di distruggere le Regioni più efficienti con una rovinosa centralizzazione. Mi chiedo se il coordinatore della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni, Leonardo Di Gioia, ha capito finalmente qual è il suo ruolo oppure se continua imperterrito a prestarsi ai giochi del ministro Martina e, anziché salvaguardare le Regioni, si impegna ad annichilirle”. Così l’assessore all’Agricoltura della Lombardia, Gianni Fava, boccia la proposta avanzata dal ministero di riformare l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, “l’esempio di uno dei contesti di maggior inefficienza della storia contemporanea”.“Con la proposta ministeriale è totalmente disatteso il mandato di riorganizzare in maniera efficiente Agea – spiega Fava - dal momento che l’auspicata separazione delle funzioni di Agea tra organismo pagatore e organismo di coordinamento non è affatto risolta, né nei termini di una separazione tra personalità giuridiche e nemmeno verso un’autonomia giuridica, finanziaria e organizzativa”.La proposta, puntualizza l’assessore Fava, “conferma un unico direttore garante di tale separazione, limitandosi a individuare due rubriche di bilancio distinte. Si tratta solo di un maquillage inutile e senza alcun obiettivo di vera efficienza, che mira, piuttosto, solamente a prendere in giro gli agricoltori, in una fase in cui la necessità di poter contare su erogazioni puntuali è ormai la linea di demarcazione tra la sopravvivenza o meno dell’azienda agricola”.