AGRICOLTURA: FORMIGONI, DISINFORMAZIONE SU OGM, INDICE PERICOLOSITà INESISTENTE

23 gennaio 2018- 13:11

Milano, 23 gen. (AdnKronos) - "Gli Ogm hanno un indice di pericolosità inesistente che invece viene sostenuto fortemente nel nostro Paese”. Lo sostiene Roberto Formigoni, senatore e presidente della commissione Agricoltura e produzione agroalimentare a un incontro a Milano su agricoltura e innovazione, a cui sono presenti il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e la senatrice Elena Cattaneo.“Siamo di fronte a una grande disinformazione, quelle su gli ogm dannosi sono fake news. Non solo non corrispondono alla verità, ma nuocciono alla vita degli italiani, impedendo la sperimentazione in campo aperto, anche fuori dai laboratori” conclude Formigoni.