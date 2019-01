7 gennaio 2019- 20:55 Agricoltura: gilet arancioni, mobilitazione resta, politica non può più scherzare (2)

(AdnKronos) - I gilet arancioni elencano i risultati ottenuti dalla mobilitazione di oggi che ha coinvolto 5000 agricoltori e 150 trattori: "l'incontro con il ministro Centinaio a Roma il 9 gennaio e la visita del Ministro Centinaio a Bari il 31 gennaio; scuse dei parlamentari della Lega e del M5S per non essere riusciti a risolvere i problemi legati alle gelate nella manovra ed in tutti gli altri provvedimenti; impegno dei parlamentari della Lega ad inserire un emendamento blindato per decretato lo stato di calamità dovuto alle gelate di febbraio". Gli altri risultati della mobilitazione sono "l'impegno dei parlamentari di opposizione ad appoggiare l’emendamento; tavolo ministeriale convocato per giovedì 10 per la stesura del piano olivicolo nazionale; condivisione della piattaforma programmatica da parte del Presidente Emiliano; coordinamento Regione-agricoltori per risolvere i problemi del settore (xylella, psr, etc.) ; impegno da parte del Presidente Emiliano per garantire più Risorse per la ristrutturazione dell’agricoltura e olivicoltura pugliese nell’ambito del Patto per il Sud".