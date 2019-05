27 maggio 2019- 15:39 Agricoltura: giovani Confagricoltura (Anga) rinnovano cariche

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - L’Associazione Giovani di Confagricoltura (Anga), che dal 1958 forma e sostiene i giovani imprenditori impegnati nel settore agricolo, si riunirà martedì a Roma, alle 10.30, presso la sede nazionale di Corso Vittorio Emanuele II, 101, per rinnovare le sue cariche. All’evento saranno presenti rappresentanti delle istituzioni.“L’evento sarà l’occasione per fare il punto sulle principali sfide e criticità oggi affrontate dai giovani imprenditori agricoli italiani e dal nostro settore primario", sottolinea Raffaele Maiorano, presidente uscente di Anga. Il comparto, aggiunge, "continua a rivestire un ruolo fondamentale per l’economia italiana: il valore aggiunto dell’agricoltura italiana nel 2018 è stato stimato da Eurostat pari a 32,2 miliardi di euro, un dato che permette al nostro Paese di mantenere il primo posto tra i Paesi della Ue. Nonostante questo, c’è ancora molto da fare per tutelare un settore così strategico per la nostra economia, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti a sostegno di imprese giovani, innovative, tecnologiche e sostenibili”.