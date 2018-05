3 maggio 2018- 12:48 Agricoltura: in Veneto per le fragole partenza in ritardo ma con un buon recupero (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il problema che si sta riscontrando è quello della manodopera, come riferisce Pietro Spellini, vicepresidente di Confagricoltura Verona e frutticoltore: “I lavoratori dell’Est, che normalmente venivano impiegati nelle campagne di raccolta delle fragole, stanno lavorando nei Paesi d’origine e quelli italiani non si trovano più, tanto più che l’abolizione dei voucher ha reso molto più difficoltosa sotto il profilo burocratico l’assunzione di studenti e pensionati”.Nel territorio veronese si coltiva l’82% della superficie regionale di fragole, vale a dire 570 ettari su circa 690 (dati 2017 di Veneto Agricoltura). L’anno scorso il calo delle rese ha determinato una riduzione della produzione complessiva, che si è attestata attorno alle 17.400 tonnellate (-4% rispetto al 2016).