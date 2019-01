17 gennaio 2019- 11:28 Agricoltura: Istat, in 2018 produzione +1,5% in vòlume, olio -36,9%

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Nel 2018 la produzione dell’agricoltura è aumentata dell’1,5% in volume. E' quanto si legge in una stima preliminare dei conti economici dell'agricoltura diffusa oggi dall'Istat. Una marcata crescita si è registrata per alcune produzioni da coltivazioni arboree, in particolare vino (+14,3%) e frutta (+1,4%). Tra le coltivazioni erbacee gli aumenti più rilevanti risultano quelli delle piante industriali (+7%), delle coltivazioni cerealicole (+3,5%) e degli ortaggi e i prodotti orticoli (+2,1%). La produzione di olio di oliva ha subìto, invece, un sensibile calo (-36,9%) e un netto ridimensionamento ha interessato anche le produzioni agrumicole (-6,8%).Nel comparto zootecnico la produzione ha registrato un calo dello 0,5%. La crescita in volume delle attività dei servizi è modesta (+0,4%) mentre le attività secondarie continuano a segnare dinamiche positive (+1,3%), soprattutto nel settore dell’agriturismo (+1,5%).