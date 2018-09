28 settembre 2018- 11:39 Agricoltura: Manzato, un marchio per il Bio tutto italiano e più controlli

Venezia, 27 set. (AdnKronos) - "Ennesimo episodio che tocca uno dei settori piu' sensibili del sistema agroalimentare. Sul biologico e' necessario un azzeramento delle modalita' di controllo fin qui applicate e l'avvio di procedure di verifica sugli organismi preposti alle certificazioni". Lo dice il Sottosegretario alle Politiche Agro Forestali Franco Manzato in merito alle indagini sulle presunte mele bio dalla Romania che ha coinvolto realta' venete nella distribuzione sul territorio. "Una rivisitazione e l' aggiornamento della normativa per renderla piu' adeguata all'evoluzione delle tecniche produttive e alla situazione del mercato e' necessaria quanto considerare - continua Manzato - il carico burocratico sostenuto dalle imprese riguarda anche una certa dispersione di enti preposti al rilascio di varie autorizzazioni. Serve rafforzare la presenza di autorita' in campo per evitare infiltrazioni e malaffare. È nel programma di Governo il potenziamento di una task force di vigilanza. Il bio fatto in Italia - conclude - deve essere il top in Europa, con un suo marchio '100% italiano'.