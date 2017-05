AGRICOLTURA: MARTINA, LEGGE UNICA PER BIOLOGICO PASSO STRATEGICO

3 maggio 2017- 21:16

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - "Avere una legge unica di riferimento per il settore biologico è un passo strategico in linea col lavoro che stiamo facendo da tempo per rafforzare il modello agricolo italiano valorizzando al massimo le sue peculiarità". Ad affermarlo su Facebook è il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina.Per questo, aggiunge, "la prima approvazione del provvedimento ieri alla Camera rappresenta un avanzamento positivo, che mi auguro si concretizzi presto con il via libero definitivo del Parlamento. Ci sono strumenti nuovi che possono far crescere ancora un settore come quello biologico italiano che fa registrare numeri da record: 1,5 milioni di ettari coltivati, 60mila operatori è un valore di 3 miliardi di euro". Penso, rileva, "alla creazione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, al rafforzamento dell'organizzazione tra produttori e al sostegno ai distretti biologici che già oggi rappresentano delle esperienze positive in tanti territori. Sono interventi strutturali necessari per compiere un ulteriore salto di qualità e confermare la leadership europea che l'Italia può vantare. Perché competitività e sostenibilità sono due elementi che si integrano nel nostro modello agricolo, sono due tratti fondamentali della nostra distintività".