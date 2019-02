14 febbraio 2019- 12:43 Agricoltura: Meloni, 'a fianco degli olivicoltori'

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - “Oggi sono in Sardegna per parlare dell'emergenza dei pastori sardi, ma col cuore sono anche a Roma, al fianco degli olivicoltori che a migliaia sono arrivati da tutta Italia per chiedere al governo di sostenere un settore in ginocchio. Fratelli d'Italia è con voi: salviamo e restituiamo dignità all'olivicoltura italiana”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.