AGRICOLTURA: MIPAAF, CONFRONTO APERTO PER RILANCIARE PESCA E ACQUACOLTURA

7 giugno 2017- 20:20

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - E' stato costituito un tavolo di consultazione con gli esponenti del settore della pesca marittima e dell’acquacoltura per il triennio 2017-2019 e che prevede la partecipazione di istituzioni, associazioni e imprese. Lo rende noto il ministero delle Politiche agricole in un comunicato."Rafforziamo il lavoro di confronto e consultazione con la filiera ittica anche per monitorare l’impatto economico e sociale determinato dalle normative europee e nazionali", commenta il sottosegretario Giuseppe Castiglione.Il Tavolo, prosegue, "ha carattere consultivo e vuole rappresentare un luogo di costruzione di strategie, formulazione di eventuali pareri e creazione di strumenti innovativi di intervento finalizzati al riposizionamento ed al rilancio del settore della pesca marittima e dell’acquacoltura in coerenza con la normativa europea e nazionale".