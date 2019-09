5 settembre 2019- 19:51 Agricoltura: ok Ue a riconversione agrumeti, Bandiera 'inizio stagione sinergia istituzionale'

Palermo, 5 set. (AdnKronos) - La Sicilia accoglie con favore il via libera della commissione Agricoltura di Bruxelles all'emendamento, presentato dall'eurodeputato di FI Giuseppe Milazzo, che prevede un piano di finanziamento per supportare i costi di riconversione degli agrumeti e uliveti siciliani colpiti da agenti fitofagi o patologici. "La sinergia istituzionale è un'opportunità che può contribuire al rilancio dell’agricoltura in Sicilia - ha commentato l'assessore regionale all'Agricoltura Edy Bandiera - La virtuosa sinergia tra istituzioni siciliane ed europee dovrà trovare spazio nelle nuove programmazioni comunitarie che dovranno sempre più essere il frutto di una piena e proficua concertazione con agricoltori e pescatori siciliani. L’Europa può rappresentare quel valore aggiunto per rilanciare le imprese siciliane ed i settori cardine e di eccellenza dell’economia dell’Isola".