AGRICOLTURA: OLIVERO INCONTRA DELEGAZIONE SUDANESE E MINISTRO INDIANO

5 luglio 2017- 19:36

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - Il vice ministro delle Politiche agricole, Andrea Olivero ha incontrato una delegazione sudanese, composta da Abdel Latif Ahmed, ministro federale dell’agricoltura, Bushara Gumaa Aaron, ministro delle Risorse Animali federale e El Dukheri - Capo dell’Aoad (Arab Organization for Agricultural Development). L'incontro, si legge in una nota del ministero, ha permesso di fare il punto sui rapporti bilaterali tra i due Paesi. In particolare, sono state analizzate le diverse possibilità di collaborazione nei settori dell’agricoltura e dell’allevamento. Il Vice Ministro Olivero ha evidenziato la possibilità di trasferire know-how italiano nella ricerca e formazione, allo scopo di migliorare la produttività soprattutto nelle piccole aziende di allevamento del Sudan.Olivero ha poi avuto un incontro con il Ministro dell’agricoltura e il benessere degli agricoltori dell’India, Pershottam Khodabhai Rupala. Durante l'incontro è stata evidenziata l'opportunità di una crescita degli scambi di commerciale e degli investimenti in campo agroindustriale, anche attraverso le possibilità offerte dalla partecipazione italiana al World Food India, fiera del food processing, che si terrà a Delhi il prossimo novembre.Il vice ministro ha anche sottolineato come un ulteriore slancio al consolidamento delle relazioni bilaterali potrà pervenire con l’organizzazione dell'EIMA Agrimach, fiera internazionale dei macchinari agricoli che si svolgerà sempre a Delhi in dicembre.