15 luglio 2018- 14:09 Agricoltura: tra 'Km 0' e biologico, commissione parte 'slow food'/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Più corposo il testo, presentato dal Pd, per proseguire nella nuova legislatura, il lavoro sul comparto biologico. "Nelle passate legislature, la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati ha avviato l'esame di alcuni progetti di legge in materia di sviluppo e competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, pervenendo all'elaborazione di un testo unificato, approvato in questo ramo del Parlamento nella XVII legislatura nel maggio 2017", spiegano i deputati Pd. Un lavoro da non disperdere, sottolineano, anche perchè "i prodotti derivanti dalla produzione biologica rappresentano un mercato in forte espansione, e un quadro normativo organico e aggiornato consentirebbe di riconoscerne la rilevanza e dare ulteriore slancio al settore". La legge, composta di 16 articoli, mira inoltre a adeguare le norme italiane a quelle Ue anche perchè dal 1° gennaio 2021 entrerà in vigore "il nuovo regolamento sulla produzione biologica recentemente approvato dal Consiglio Europeo". La pdl, infine, si propone di tutelare le tasche dei consumatori: "A fronte della crescente richiesta e di un prezzo generalmente più elevato pagato dai consumatori per alimenti da produzione biologica" va garantito "un sistema di certificazione e controlli che possa essere equo, trasparente e rispettoso dei necessari requisiti di qualità e salubrità del prodotto".