AGRICOLTURA: TRUFFA ALL'AGEA PER 10 MLN, 45 MISURE CAUTELARI IN SICILIA

19 gennaio 2018- 11:34

Palermo, 19 gen. (AdnKronos) - Una maxi truffa all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è stata scoperta a Enna, dove Carabinieri e Guardia di finanza hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari, personali e reali, a carico di 45 persone. Tutte sono ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e falso commesso da pubblico ufficiale e da privato. In particolare, per 9 persone sono stati disposti gli arresti domiciliari, per 18 l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre 18 risultano indagate in stato di libertà. Per tutti è stato disposto il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione della confisca per equivalente per un importo complessivo di circa 8 milioni a cui vanno aggiunti oltre 2 milioni sequestrati a più riprese dai carabinieri e dai finanzieri.