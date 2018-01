AGRICOLTURA: TRUFFA ALL'AGEA PER 10 MLN, 45 MISURE CAUTELARI IN SICILIA (2)

19 gennaio 2018- 11:34

(AdnKronos) - I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Enna su richiesta della locale Procura e sono stati eseguiti dai militari dei Comandi provinciali di Enna, Messina e Catania e dai finanzieri di Enna. L'operazione, a cui hanno partecipato oltre 150 tra carabinieri, finanzieri e carabinieri forestali, scaturisce da un'inchiesta denominata 'Maglie larghe', nata nel 2015 e protrattasi fino alla metà del 2017. Attraverso accertamenti documentali, servizi di osservazione, controllo e pedinamento e intercettazioni telefoniche gli investigatori hanno portato alla luce "un collaudato sistema affaristico-criminale" che puntava all'illecita acquisizione di contributi comunitari attraverso l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura). Gli indagati, dichiarando falsamente la proprietà o l'affitto di terreni principalmente in Sicilia, ma anche in diverse altre regioni per un totale di oltre 25.000 particelle catastali esaminate sull’intero territorio nazionale, avrebbero indebitamente percepito, dal 2005 a oggi, contributi comunitari per un valore che supera i 10 milioni di euro.