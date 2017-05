AGRICOLTURA: TRUFFE SU CONTRIBUTI AGEA DA 80 MLN, CENTINAIA DI INDAGATI IN SICILIA

31 maggio 2017- 19:30

Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - Un sistema di truffe per complessivi 80.000.000 di euro sui contributi all'agricoltura e centinaia di indagati tra le province di Enna, Catania e Messina. E' il bilancio di una vasta attività d'indagine della Procura di Enna, che ha portato oggi al sequestro preventivo per equivalente per complessivi 300.000 euro a carico di undici indagati di Enna, Castel di Judica, Vizzini, Caltagirone e Piazza Armerina. Tutti devono rispondere di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso e riciclaggio. Le indagini, condotte dal personale della sezione di Pg dell'ex Corpo forestale, dai carabinieri e dalla Guardia di finanza, hanno riguardato i contributi comunitari per l'agricoltura erogati tramite Agea ad aziende agricole riconducibili agli indagati. L'attività, ancora in corso nei confronti di centinaia di altri soggetti delle province di Enna, Catania e Messina, ha accertato percezione indebite per oltre 80 milioni di euro. "L'inadeguatezza dei controlli sull'agricoltura effettuati in questi ultimi dieci anni - spiegano dalla Procura di Enna - ha infatti permesso di creare un sistema truffaldino con utili paragonabili a quelli del traffico delle armi o della droga, ma con minori rischi dal punto di vista penale". I falsi e le truffe sarebbero stati realizzati e agevolati grazie alla complicità dei centri assistenza agricola. Infatti, il decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip Maria Luisa Bruno, oltre a essere stato notificato ai soggetti che hanno percepito indebitamente i contributi da parte di Agea, è stato eseguito anche nei confronti dei responsabili e degli operatori del centri che hanno inserito e validato le domande di aiuto.