AGRICOLTURA: TRUFFE SU CONTRIBUTI AGEA DA 80 MLN, CENTINAIA DI INDAGATI IN SICILIA (2)

31 maggio 2017- 19:30

(AdnKronos) - Dalle indagini è emerso che gli indagati non solo utilizzavano indebitamente particelle catastali di terreni ricadenti nel territorio siciliano, ma dichiaravano anche il possesso o la proprietà di beni demaniali sia in Sicilia che in altre regioni, attraverso la presentazione di falsi contratti di conduzione e dichiarazioni sostitutive. "Le investigazioni svolte - dicono ancora dalla Procura di Enna - hanno permesso di sviluppare un'attenta analisi sull'attribuzione e il successivo passaggio dei titoli Agea, attribuiti alla riserva nazionale, che ha messo in evidenza una falla nel sistema di assegnazione e di attribuzione dei relativi contributi comunitari". La Procura sta verificando se esista una regia comune in ordine alle consistenti truffe realizzate dai soggetti coinvolti.