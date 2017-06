AGRICOLTURA: ZAIA, CONTRARI A CETA, ADERIAMO A MANIFESTAZIONE COLDIRETTI

27 giugno 2017- 15:07

Venezia, 27 giu. (AdnKronos) - "Come Veneto abbiamo 350 prodotti tipici non avremmo tranquillità e sicurezza alimentari se dicessimo si all'accordo Ceta. Noi siamo contrari a questi accordi internazionali che si fanno senza se e senza ma". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia annunciando l'adesione della Regione Veneto alla manifestazione nazionale contro il Ceta, l'accordo sul libero scambio tra Ue e Canada, promossa dalla Coldiretti."Noi veneti siamo degli amanuensi dell'agricoltura, con questi accordi si autorizza l'uso di estrogeni e anabolizzanti per produrre le carni. Se questo significa essere europeista, noi siamo orgogliosi di non esserlo. Per questa ragione -ha proseguito il governatore- siamo a sostenere come Regione Veneto la manifestazione nazionale di inizio luglio organizzata da Coldiretti e noi ci saremo. E' un grido d'allarme che parte dalle piazze e noi ci saremo", ha concluso.