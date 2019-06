10 giugno 2019- 15:49 Agricotura: caldo improvviso in Lombardia, cimice asiatica assalta la frutta

Milano, 10 giu. (AdnKronos) - Cimice asiatica all’assalto dei frutteti in diverse zone della Lombardia a causa del caldo improvviso. Lo rende noto la Coldiretti regionale sulla base di un monitoraggio sul territorio, dal quale emerge che in provincia di Mantova è già emergenza mentre situazioni critiche si registrano anche in provincia di Lodi. I danni provocati da questo insetto, spiega Coldiretti, possono arrivare fino al 40% dei raccolti nei terreni colpiti.In provincia di Mantova, precisa Coldiretti Lombardia, sciami di cimici si stanno moltiplicando su meli, peri, kiwi, ma anche su pesche, ciliegie, albicocche, oltre che sulle zucche e sui vivai del distretto cannetese, dove a essere colpite sono le piante con la corteccia tenera come catalpe, betulle, frassini, gelsi, pioppi e robinie.Allerta anche in provincia di Lodi. “Quest’anno, complice il maltempo di maggio, sono arrivate tardi – conferma Marco Mizzi, agricoltore a Lodi città – ma si stanno dando da fare soprattutto su pesche, albicocche e lamponi. Ci sono già danni su almeno il 15% del raccolto ma la situazione può solo peggiorare. In altre zone stanno colpendo in maniera più pesante”.