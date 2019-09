3 settembre 2019- 13:56 Agrigento: a Porto Empedocle weekend in omaggio a Camilleri (2)

(AdnKronos) - Sabato 7 settembre concerto-tributo del chitarrista Francesco Buzzurro. Per raggiungere il Parco ferroviario, Fondazione FS ha organizzato un treno storico con partenza alle 19 dalla stazione di Agrigento centrale. I viaggiatori avranno diritto al posto a sedere nelle prime file dell’area spettacoli. L’ingresso al parco ferroviario è gratuito, previa prenotazione all’indirizzo prenotazioni@fondazionefs.it. Il treno di ritorno per Agrigento centrale partirà alle 20.15.La giornata di domenica 8 settembre sarà dedicata alla scoperta di Vigata, centro storico di Porto Empedocle teatro delle vicende del commissario Montalbano. Due i treni storici in programma: il primo partirà dalla stazione di Catania alle 9.22, l’altro da Palermo centrale alle 10.30. I viaggiatori saranno coinvolti in visite guidate del centro cittadino con la possibilità di partecipare a un laboratorio del gusto promosso da Slow Food. Nel pomeriggio, nell’area spettacoli del Parco Ferroviario di Porto Empedocle, performance teatrale a cura del Piccolo Teatro Pirandelliano di Agrigento. Alle 19.30 il primo treno diretto a Catania ripartirà dalla stazione di Porto Empedocle effettuando una breve sosta al Tempio di Vulcano dove è in programma una suggestiva esibizione nel cuore del Parco archeologico. Alle 20.15 partirà da Porto Empedocle il treno diretto a Palermo, sempre con fermata al Tempio di Vulcano.