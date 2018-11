22 novembre 2018- 07:27 Agrigento: armato di coltello tenta rapina, arrestato

Palermo, 22 nov. (AdnKronos) - Armato di coltello, tenta una rapina ad una tabaccheria di Canicattì (Agrigento) ma dopo una indagine lampo è finito in manette un romeno di 25 anni. Il ragazzo, con un coltello in pugno, è entrato in una nota tabaccheria del centro di Canicattì armato di coltello e parzialmente incappucciato. Dopo aver quindi minacciato il cassiere, ha tentato di avvicinarsi al registratore di cassa ma, la pronta reazione dei gestori in quel momento presenti, lo ha indotto a desistere ed a dileguarsi a piedi. Il titolare della tabaccheria, nel frattempo, aveva dato l’allarme alle forze dell’ordine. I Carabinieri della Compagnia di Canicattì, poco dopo, hanno effettuato un accurato sopralluogo nell’area in questione. Grazie alle testimonianze raccolte ed alla visione delle telecamere a circuito chiuso dell’esercizio commerciale, i militari hanno realizzato un identikit dell’autore del fatto, attivando subito le ricerche del fuggitivo in vari angoli della città. Dopo poche ore dall’episodio criminoso, durante un posto di blocco, è incappato al controllo un uomo che è risultato vestito esattamente come descritto nell’identikit, con la medesima felpa e le stesse scarpe ginniche. A quel punto, i militari di pattuglia non hanno avuto alcun dubbio ed hanno posto il giovane in stato di fermo. Così, in poche ore di frenetiche ricerche, i Carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno risolto rapidamente il caso, stringendo le manette ai polsi di un romeno 25 enne con l’accusa di tentata rapina a mano armata. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato subito trasferito in carcere.