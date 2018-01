AGRIGENTO: ARRESTATI TRE GIOVANI SORPRESI IN POSSESSO DI HASHISH

31 gennaio 2018- 07:12

Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - Tre giovani sono stati arrestati nell'agrigentino perché trovati in possesso di due etti di hashish. A scoprirli una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Santa Margherita Belice impegnata in un servizio di prevenzione, superata da un’auto che viaggiava a folle velocità. R' così scattato un lungo inseguimento, lungo la strada statale SS 624. "I militari dell’Arma hanno attivato i lampeggianti blu e le sirene. Ad un certo punto, poco prima di essere raggiunta, dall’auto dei fuggitivi è stato gettato qualcosa dicono i militari dell'Arma - I Carabinieri sono riusciti poco dopo a fermare la vettura. All’interno c'erano tre giovani, due 19enni ed un 18 enne, residenti a Burgio (Agrigento), Ribera (Agrigento) e Calamonaci (Agrigento). Alcune decine di metri prima, i militari dell’Arma hanno trovato sul ciglio della strada un panetto e mezzo di Hashish, del peso di due etti circa. I giovani, due dei quali ancora studenti, pensavano di essere riusciti a sbarazzarsene. A quel punto, sono scattate le manette per i tre giovanissimi, i quali, su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, sono stati ristretti agli arresti domiciliari".La droga sequestrata, tagliata e suddivisa in dosi, avrebbe potuto fruttare la somma di oltre mille euro.