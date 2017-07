AGRIGENTO: ASSENTEISMO ALL'OSPEDALE DI RIBERA, 34 INDAGATI TRA MEDICI E INFERMIERI

11 luglio 2017- 10:24

Palermo, 11 (AdnKronos) - C'era chi durante l'orario d'ufficio andava a fare shopping e chi dal parrucchiere. C'erano medici fiscali pronti a compilare i referti della visita senza aver mai visto il paziente e personale del 118 che con l'ambulanza andava a comprare frutta e verdura. Trentaquattro tra medici, infermieri e personale sanitario dell'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, nell'Agrigentino, sono stati denunciati per assenteismo. A partire dalle prime ore di questa mattina i militari della Guardia di finanza di Sciacca hanno eseguito sette ordinanze applicative della misura cautelare personale dell’obbligo di firma e notificato ventisette provvedimenti di conclusione delle indagini per ipotesi di reato legate all'assenteismo. I reati contestati sono la truffa ai danni di un ente pubblico e, in alcuni casi, il peculato, l’interruzione di pubblico servizio nonché reati di false certificazioni. Tra i numerosi soggetti sottoposti ad attività investigativa, quattro rivestono anche il ruolo di consigliere comunale presso vari comuni dell’Agrigentino.