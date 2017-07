AGRIGENTO: ASSENTEISMO ALL'OSPEDALE DI RIBERA, 34 INDAGATI TRA MEDICI E INFERMIERI (3)

11 luglio 2017- 10:24

(AdnKronos) - C'era una dipendente sanitaria periodicamente intenta a fare spese durante l’orario di ufficio e un’altra che si recava abitualmente dal parrucchiere. "Gli illeciti connotati da maggiore disvalore hanno però riguardo il personale impiegato in servizi esterni, appartenente a quasi tutte le categorie ospedaliere" spiegano dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Agrigento. Gli investigatori hanno accertato che alcuni dei medici responsabili delle visite fiscali si limitavano a compilare il referto della visita richiesta dai datori di lavoro senza procedere all’effettuazione della visita e, talvolta, senza neppure avere alcun contatto con il paziente. "In tal modo, il medico fiscale, oltre a vanificare la funzione stessa della visita fiscale - dicono dalla Guardia di finanza -, maturava indebitamente il diritto alle indennità previste per le visite mediche domiciliari". Un comportamento che ha integrato le ipotesi di truffa aggravata, peculato e falso ideologico.