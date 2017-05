AGRIGENTO: DISCARICA ABUSIVA A MENFI, SEQUESTRATA AREA DI 33MILA METRI QUADRATI

9 maggio 2017- 16:44

Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Una maxi discarica abusiva è stata scoperta e sequestrata in contrada Genovese a Menfi (Agrigento) dalla Guardia di finanza che ha denunciato quattro persone. Nell'area, estesa per 33mila metri quadrati e che qualche anno fa ospitava un impianto industriale oggi in disuso, sono stati trovati scarti da produzione di calce idrata e di intonaci per uso edile, oltre a un ampio sversamento di catrame. Le ulteriori indagini, eseguite dalle Fiamme gialle e coordinate dal sostituto procuratore della Procura di Sciacca, Carlo Boranga, hanno permesso di accertare come l'area, grande quanto cinque campi da calcio, fosse stata a suo tempo gestita dalla Focat srl, impresa con sede amministrativa a Valderice e che sin dai primi anni '70 operava nel settore della produzione di calce. La società fu dichiarata fallita nel dicembre 2015, ma nel periodo precedente, a causa della crisi di liquidità "l'impossibilità di sostenere i costi smaltimento degli scarti di produzione, sostanze altamente inquinanti - spiegano gli investigatori - aveva determinato il deposito di tali residui nel terreno antistante l’impianto da parte degli amministratori della Focat srl". L’accumulo dei materiali di scarto ha comportato la formazione di enormi depositi a diretto contatto con il suolo e l’aria, privi di ogni minima protezione dagli agenti atmosferici. "In un momento di crisi aziendale che sarebbe poi diventato irreversibile - spiegano dalla Guardia di finanza - gli amministratori pro tempore della Focat srl continuarono a operare sul mercato garantendosi una sostanziale riduzione dei costi aziendali che erano tenuti invece a sobbarcarsi per lo smaltimento dei rifiuti".