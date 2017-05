AGRIGENTO: DISCARICA ABUSIVA A MENFI, SEQUESTRATA AREA DI 33MILA METRI QUADRATI (2)

9 maggio 2017- 16:44

(AdnKronos) - Con l'ausilio dei tecnici dell'Azienda sanitaria provinciale e dell'Arpa di Agrigento, le Fiamme gialle hanno accertato come tali rifiuti, composti soprattutto da idrocarburi saturi ad alto peso molecolare, avessero un elevato impatto ambientale, costituendo "un potenziale pericolo per la sottostante falda acquifera e, dunque, per la salute umana". Oltre al sequestro dell'area la Guardia di finanza ha denunciato a piede libero i quattro legali rappresentanti della Focat srl per realizzazione di discarica abusiva.