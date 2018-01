AGRIGENTO: DUE FRATELLI SORPRESI CON UN KG DI HASHISH, ARRESTATI

29 gennaio 2018- 07:46

Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - Sorpresi dai Carabinieri con un chilo di hashish, due fratelli, Vincenzo e Calogero Falcone, sono stati arrestati nell'agrigentino. I militari, durante un ordinario servizio di prevenzione, hanno notato i due giovani a bordo di una Fiat Bravo, mentre compivano delle manovre anomale, "come per eludere un possibile controllo - raccontano gli inquirenti - E iniziato così il pedinamento e dopo qualche minuto i militari dell’Arma hanno imposto l’alt con la paletta; i due, a quel punto, hanno iniziato una folle fuga in auto, anche contromano, per le vie del centro abitato". E'' scattato un pericoloso inseguimento, sotto gli occhi increduli di alcuni passanti. I due fuggitivi, ad un certo punto, hanno abbandonato l'auto e proseguito la fuga a piedi. Ma dopo alcune centinaia di metri, sono stati raggiunti e bloccati dai due Carabinieri.Durante l’immediata perquisizione, sono saltate fuori dalle tasche del giubbotto di uno dei due fratelli, due grossi "panetti" di “Hashish”, del peso complessivo di oltre un chilo. Dai primi accertamenti investigativi, la sostanza stupefacente, di ottima qualità, era pronta per essere tagliata e venduta nelle piazze dei paesi dell’area montana della provincia di Agrigento. La droga rinvenuta, posta sotto sequestro, avrebbe potuto fruttare complessivamente oltre 5.000 euro. Per i due fratelli, Vincenzo e Calogero Falcone, di 30 e 26 anni, sono subito scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, sono stati ristretti agli arresti domiciliari.