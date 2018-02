AGRIGENTO: E-DISTRIBUZIONE, POTENZIATA RETE ELETTRICA DI ALCUNE CONTRADE

2 febbraio 2018- 08:05

Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - Continua l’attività dei tecnici di e-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce in Italia la rete di distribuzione elettrica a Media e Bassa tensione, per "potenziare le proprie infrastrutture e migliorare la qualità del servizio elettrico in Sicilia". I tecnici dell’azienda hanno, infatti, da poco completato il potenziamento della rete elettrica a servizio di un’area che comprende le contrade Zingarello, Misita, Pitarri e Mandrascava, appartenenti al Comune di Agrigento, zone densamente popolate nel periodo estivo. In particolare, è stata realizzata una nuova linea elettrica, in Media Tensione (20.000 Volt), lunga circa 2 chilometri, che è stata collegata ad alcune cabine esistenti, nelle quali sono stati, invece, installati sistemi di telecontrollo di ultima generazione.La realizzazione della nuova infrastruttura elettrica, che ha comportato un investimento di 70 mila euro, oltre a consentire una migliore ripartizione dei carichi energetici, consente alla rete di disporre di un’ulteriore via attraverso la quale far transitare l’energia elettrica necessaria. In caso di guasto accidentale i tecnici dell’azienda potranno, così, intervenire da remoto per escludere il tratto interessato e ripristinare il servizio facendo transitare l’energia elettrica necessaria attraverso altre linee elettriche presenti nell’area. Ciò, ovviamente, consentirà di ridurre, per quanto possibile, l’impatto e la durata dell’eventuale disservizio."I lavori sono stati resi possibili - dice Enel - anche grazie alla disponibilità dei proprietari di alcuni fondi che hanno consentito all’azienda di installare nuovi sostegni e cavi elettrici all’interno delle loro proprietà. I lavori realizzati fanno parte di un importante piano di interventi di distribuzione che punta su due aspetti: l’innovazione tecnologica, che prevede l’installazione di dispositivi di ultima generazione che aumentano il livello di automazione e garantiscono il tempestivo controllo anche da remoto, e l’attivazione di nuovi tratti di rete elettrica che, integrandosi con quelli già esistenti, permettono di migliorare ulteriormente l’affidabilità e la flessibilità delle rete elettrica di distribuzione a servizio dei cittadini e delle aziende presenti nel territorio".