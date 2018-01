AGRIGENTO: EX SINDACO LAMPEDUSA SI COSTITUISCE, ANDRò IN CARCERE DA INNOCENTE (2)

31 gennaio 2018- 08:19

(AdnKronos) - "E come dimenticare la mia famiglia che mi è stata sempre vicina - dice - Mia mamma anziana che spero che la Madonna di Porto Salvo la mantenga in vita e gli dia la forza di vivere. Cognati e parenti, amici, Cristina e la mia cara ed adorata moglie Lucia che ha sofferto e continua a soffrire con me. Prego il Dio della pace che gli dia la forza di andare avanti e sorridere. A me non ci penso. Vado a riposarmi e Dio mi ha dato dal primo momento la forza per sperare e credere in un futuro migliore che arriverà. Grazie anche ai giudici e inquirenti che hanno fatto il loro dovere giudicandomi. Nel mio profondo sono apposto con la mia coscienza nella consapevolezza che prima o poi dovrò essere giudicato da Dio Padre e lui sa e anche bene, quali sono le mie colpe. Pace e serenità a tutti noi che Dio ci aiuti e regni nei secoli".