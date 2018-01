AGRIGENTO: INCENDIO NELLA NOTTE IN UN APPARTAMENTO, MORTO UN UOMO

16 gennaio 2018- 07:43

Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - Un uomo di 57 anni è morto la notte scorsa in un incendio scoppiato in un appartamento a Bivona, piccolo centro dell'agrigentino. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e rinvenuto il cadavere di Salvatore Cocchiara, il proprietario della casa. Si indaga sulle cause dell'incendio, ma sembra che sia dovuto al malfunzionamento di una caldaia.